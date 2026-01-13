Bandito il 40° Premio Letterario Nazionale Troccoli Magna Graecia

Pierfranco Bruni: nel 2026 tre anniversari: 40 anni del Premio, 45 del Cresesm e 125° anniversario della nascita di Giuseppe Troccoli

AgenPress. Il Centro Studi CRESESM (Centro di Ricerche e Studi Economici e Sociali per il Mezzogiorno, Lauropoli -CS) ha bandito la 40esima edizione del Premio Letterario Nazionale “Troccoli Magna Graecia” di ricerca e promozione culturale.

Per l’occasione il presidente del Comitato scientifico del Premio Pierfranco Bruni ha dichiarato: «Nel 2026 ricorrono tre anniversari, tre celebrazioni, tre modelli di fare culturale tra tradizione innovazione. In questi anni c’è stata sempre l’operosità del Centro Ricerche e Sudi Economici e Sociali per il Mezzogiorno (CRESESM) che ha istituito pensato organizzato promosso il Premio e le attività di convegni e pubblicazioni che hanno sempre ruotato intorno al Premio: sono 45 anni dalla costituzione del Centro. Il Premio è dedicato allo scrittore Giuseppe Troccoli, uno scrittore, un poeta e uno storico della letteratura di cui proprio nel 2026 ricorrono i 125 anni dalla nascita».

Il Premio si articola nelle sezioni: Saggistica, Poesia, Ricerca, “Targa F. Toscano”, Giornalismo, Scuola e promozione culturale, Fotografia, Eccellenze dei territori.

Obiettivo del Premio è promuovere e valorizzare la ricerca storica e letteraria su autori contemporanei; evidenziare l’impegno e l’opera di personalità illustri che svolgono la propria attività in campo letterario, artistico, giornalistico nonché le eccellenze territoriali.

Alla Sezione Saggistica possono partecipare gli autori di pubblicazioni di carattere storico e letterario (inviare 5 copie).

La sezione Poesia è riservata agli autori di una raccolta di poesie edite nell’ultimo biennio (inviare 5 copie), mentre alla Sezione Ricerca sono ammessi gli autori di tesi di laurea o di studi critici editi sull’opera letteraria di Giuseppe Troccoli o di un autore contemporaneo o su tematiche di carattere socio-culturali contemporanee (inviare 5 copie).

La Targa “F. Toscano” è assegnata ad una personalità che ha degnamente onorato l’Italia attraverso la propria opera svolta in campo letterario, sociale e della promozione umana.

Il riconoscimento per la sezione Giornalismo viene assegnato ad una personalità che si è imposta all’opinione pubblica nazionale per il particolare e significativo impegno nell’ambito della comunicazione sociale.

La Sezione Scuola e promozione culturale, –in collaborazione con alcuni Istituti d’istruzione secondaria inferiori e superiori- è riservata agli studenti frequentanti le terze classi degli Istituti d’Istruzione Secondaria inferiore e le classi quinte degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. Questo il tema:

Il 2026 è l’anno di importanti iniziative: la Festa dell’Europa che si celebra il 9 maggio, la conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d’Europa a Roma e l’adozione dell’euro da parte della Bulgaria. L’Istituto scolastico che frequenti in che modo partecipa a tali iniziative?

Gli elaborati possono essere realizzati con tecniche multimediali. Ai vincitori saranno assegnati attestati di partecipazione, un cofanetto di volumi di autori italiani ed altri eventuali riconoscimenti messi a disposizione dagli organizzatori del Premio.

Tra i partecipanti risultati “vincitori” saranno scelti i primi tre più meritevoli ai quali sarà assegnato un premio speciale. Sono ammessi lavori di gruppo: in caso di premiazione sarà assegnato un premio unico . Contestualmente agli elaborati inviare anche l’indirizzo e-mail dell’Istituto, recapiti telefonici dei docenti referenti per velocizzare ed ottimizzare le comunicazioni.

Alla Sezione Fotografia possono partecipare i giovani studenti frequentanti le classi terminali degli Istituti di istruzione inferiori e superiori (“ Sezione A ”); i fotografi amatoriali (“ Sezione B ”); i fotografi professionisti (“ Sezione C ”), con foto a colori o in bianco e nero di dimensioni non superiori a 20×30 cm e non inferiori a 18×20 cm.

Ogni partecipante può presentare un massimo di cinque foto corredate da didascalia, data di esecuzione, nome e indirizzo dell’autore su supporto cartaceo. Tutte le foto presentate non saranno restituite: esse saranno acquisite all’Archivio storico del Premio. Il tema è: Proporre con adeguata documentazione fotografica la presenza di beni culturali nel proprio territorio: Opere d’arte; Edifici storici e monumenti; Archivi e documenti storici; Libri antichi e raccolte librarie; Patrimonio etnoantropologico; Beni paesaggistici e naturali; Siti archeologici.