Sicurezza, Fapi: rafforzare il programma “Strade Sicure” a tutela di imprese e partite IVA

Cronaca
redazione
Da redazione
AgenPress. «La sicurezza è un tema nazionale che riguarda tutti i cittadini, ma che assume un valore ancora più cruciale per le imprese, in particolare per le partite IVA e le piccole attività commerciali, soprattutto nelle aree metropolitane».

Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

«Il programma “Strade Sicure” rappresenta un importante strumento di presidio e vigilanza urbana e merita di essere ulteriormente sostenuto e potenziato. Le piccole attività commerciali sono spesso esposte a furti, rapine e atti vandalici, in modo particolare nelle ore serali, con ricadute dirette sulla serenità degli operatori economici e sulla vitalità dei territori», prosegue Sciotto.

«Rivolgiamo pertanto un appello al Governo affinché si adoperi per il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle città, con una maggiore presenza e un’attenzione specifica alle zone in cui operano negozi di prossimità, artigiani e microimprese. Garantire sicurezza significa tutelare il lavoro, l’economia locale e il diritto dei cittadini a vivere spazi urbani più sicuri», conclude il presidente Fapi.

