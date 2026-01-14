type here...

Scomparsa Valeria Fedeli, Auser Nazionale: “La sua visione umana e il suo contributo culturale resteranno una fonte d’ispirazione per tutti noi”

AgenPress. La scomparsa di Valeria Fedeli ci rattrista enormemente, figura di grande valore nella vita sociale, sindacale, politica e culturale del nostro Paese. Valeria Fedeli si è spenta oggi  lasciando un’eredità di impegno, passione e dedizione al servizio della collettività.

Dirigente sindacale, profilo di grande levatura politica, femminista ed attivista ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla promozione dell’istruzione e alla costruzione di una società più giusta e inclusiva. Dal suo percorso nella Cgil, dove ha sostenuto con forza i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, fino al suo impegno istituzionale come vicepresidente del Senato e Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca durante il Governo Gentiloni, Valeria Fedeli ha sempre rappresentato una voce autorevole e coerente nel dialogo sociale e politico italiano.

Auser Nazionale ricorda con gratitudine la sua passione civile e il suo instancabile lavoro. La sua visione umana e il suo contributo culturale resteranno una fonte d’ispirazione per tutti noi.

Il nostro cordoglio più sentito a tutti i suoi cari e alle comunità che ha servito con passione e competenza.

