type here...

Durigon (Lega): “No ai rinnovi dei contratti ogni anno come propone Landini. Si facciano partire gli aumenti dalla scadenza”

Lavoro
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Non serve una contrattazione annuale, come propone Landini. Piuttosto, quando un contratto scade, anche se il rinnovo arriva dopo un anno, gli aumenti devono decorrere dal momento della scadenza e non essere liquidati con una tantum”, ha dichiarato Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuto a Conti in Tasca, condotto da Sergio Luciano su Giornale Radio.

“Non è una misura retroattiva — ha precisato Durigon — ma semplicemente una regola più equa: se l’aumento è di 100 euro al mese, decorre dal giorno della scadenza del contratto, senza compensazioni una tantum come avviene oggi”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits