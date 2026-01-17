Durigon (Lega): “No ai rinnovi dei contratti ogni anno come propone Landini. Si facciano partire gli aumenti dalla scadenza”

AgenPress. “Non serve una contrattazione annuale, come propone Landini. Piuttosto, quando un contratto scade, anche se il rinnovo arriva dopo un anno, gli aumenti devono decorrere dal momento della scadenza e non essere liquidati con una tantum”, ha dichiarato Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuto a Conti in Tasca, condotto da Sergio Luciano su Giornale Radio.

“Non è una misura retroattiva — ha precisato Durigon — ma semplicemente una regola più equa: se l’aumento è di 100 euro al mese, decorre dal giorno della scadenza del contratto, senza compensazioni una tantum come avviene oggi”.