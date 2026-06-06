DL Lavoro, Capobianco (Conflavoro): “Bene emendamento su TEC, chi lo contesta difende il monopolio più che i lavoratori”

AgenPress. “L’emendamento al Decreto Lavoro che definisce il trattamento economico complessivo e lo lega all’equivalenza dei CCNL va nella direzione giusta e noi lo sosteniamo con forza. Per anni abbiamo sentito parlare di lotta al dumping contrattuale, ai salari poveri e ai contratti al ribasso. Oggi che il Governo introduce un criterio oggettivo e verificabile, capace di fissare un vero pavimento economico e di impedire l’utilizzo di contratti pirata, sorprende vedere l’opposizione proprio di chi diceva di voler combattere quei fenomeni”.

Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, in merito all’emendamento al Decreto Lavoro.

“Questa norma non indebolisce la contrattazione collettiva, ma la rafforza. Stabilire che un CCNL debba garantire un trattamento economico complessivo equivalente significa alzare l’asticella della qualità contrattuale e tutelare concretamente lavoratori e imprese serie. È una misura di trasparenza, legalità e concorrenza leale. Il punto politico è evidente: qualcuno non teme i contratti pirata, teme il pluralismo sindacale. Teme che altre organizzazioni possano concorrere, con pari dignità, alla rappresentanza del lavoro e delle imprese. Teme di perdere rendite di posizione, privilegi e un sistema chiuso costruito attorno alla rappresentatività comparata, alla bilateralità e al welfare contrattuale”.

“Se ci si oppone a una norma che introduce un pavimento oggettivo di tutela salariale, allora il problema non è la difesa dei lavoratori, ma la difesa di un monopolio. Noi non vogliamo una legge che protegga gli apparati: vogliamo una norma che protegga davvero i salari, la libertà contrattuale, le PMI e i lavoratori. Per questo l’emendamento sul TEC rappresenta un passaggio fondamentale e va sostenuto senza ambiguità”, conclude Capobianco