Khamenei: “Trump è un criminale. La nazione iraniana ha sconfitto l’America”

AgenPress. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha dichiarato che i disordini di piazza si sono in gran parte placati, mentre la Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che alcuni dei principali agitatori sono stati arrestati.

Poi in un discorso pubblico, Khamenei ha denunciato le precedenti dichiarazioni di Trump sulle proteste. “Il Presidente degli Stati Uniti ha incoraggiato gli agitatori”, ha affermato.

“Consideriamo il Presidente degli Stati Uniti un criminale, sia per le vittime, sia per i danni, sia per le calunnie rivolte alla nazione iraniana”, ha aggiunto.

Khamenei ha dichiarato che “la nazione iraniana ha sconfitto l’America” ​​e che le forze di sicurezza hanno arrestato i principali leader dietro i disordini, aggiungendo: “Non abbiamo intenzione di condurre il paese in guerra, ma non lasceremo che i criminali interni restino impuniti”.

Nonostante la magistratura iraniana sembri prendere le distanze dalle esecuzioni, alcuni intransigenti religiosi, hanno chiesto l’esecuzione dei manifestanti durante un infuocato sermone di preghiera.

“Questi terroristi dovrebbero essere impiccati sulla scena stessa dei loro crimini”.

Khamenei ha riconosciuto che “la situazione economica non è buona e che i mezzi di sussistenza della gente sono davvero in difficoltà”, aggiungendo: “I funzionari governativi devono lavorare il doppio del solito e agire con maggiore serietà e determinazione”.