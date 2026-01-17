Sora (FR). Liceale accoltellato davanti a scuola, si cerca l’aggressore

AgenPress. Momenti di paura questa mattina a Sora, dove uno studente delle scuole superiori è stato accoltellato davanti all’ingresso del Liceo Artistico. L’episodio si è verificato al termine di una discussione con uno sconosciuto, avvenuta proprio nei pressi dell’istituto scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpito al termine di un alterco scoppiato per motivi ancora da chiarire. L’aggressore, dopo aver ferito lo studente, si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine.

Il liceale è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. I medici hanno escluso il pericolo di vita, anche se lo studente resta sotto osservazione.

La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento non si esclude alcuna pista.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra studenti, genitori e personale scolastico. La direzione dell’istituto ha espresso vicinanza al ragazzo ferito e alla sua famiglia, ribadendo la necessità di garantire sicurezza nei pressi delle scuole.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e assicurare il responsabile alla giustizia.