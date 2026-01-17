UNARMA: “Lo avevamo detto. I fatti ci danno ragione. Il legislatore ascolti le divise”

AgenPress. UNARMA Associazione Sindacale dei Carabinieri, torna a sollecitare un intervento normativo deciso contro la diffusione e l’uso delle armi bianche. Un allarme lanciato già nel 2025, oggi purtroppo confermato dai fatti.

Nel Regno Unito, a partire dal 2025, sono entrate in vigore misure fortemente restrittive sulla vendita, il possesso e la circolazione di coltelli e armi da taglio. La normativa inglese prevede, tra l’altro, limiti stringenti alla vendita anche online, il divieto di porto senza giustificato motivo, controlli più incisivi e pene più severe per chi viola le disposizioni, con l’obiettivo di contrastare l’escalation di violenza, soprattutto giovanile.

“L’Inghilterra ha dimostrato di aver compreso la gravità del fenomeno – dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale di UNARMA – mentre in Italia continuiamo a registrare un aumento dei reati commessi con armi bianche, spesso legati a contesti giovanili devianti e a gruppi sempre più violenti. È esattamente ciò che avevamo denunciato anni fa. Chi indossa una divisa – prosegue Nicolosi – vive quotidianamente il problema nelle strade e nei quartieri. Il legislatore deve prestare maggiore attenzione alle denunce e agli allarmi che arrivano dalle Forze dell’Ordine, perché ignorarli significa esporsi a emergenze annunciate.”