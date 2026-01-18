type here...

Groenlandia. Costa: “Ho deciso di convocare una riunione straordinaria del Consiglio europeo nei prossimi giorni”

AgenPress. Le mie consultazioni con gli Stati membri sulle ultime tensioni relative alla Groenlandia riconfermano il nostro fermo impegno nei seguenti ambiti:

  • Unità sui principi del diritto internazionale, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale;
  • Unità a sostegno e solidarietà con la Danimarca e la Groenlandia;
  • Riconoscimento dell’interesse transatlantico condiviso per la pace e la sicurezza nell’Artico, in particolare attraverso la NATO;
  • Valutazione condivisa secondo cui i dazi comprometterebbero le relazioni transatlantiche e sarebbero incompatibili con l’accordo commerciale UE-USA;
  • Prontezza a difenderci da ogni forma di coercizione;
  • Disponibilità a continuare a collaborare in modo costruttivo con gli Stati Uniti su tutte le questioni di interesse comune.

Data l’importanza dei recenti sviluppi e al fine di un ulteriore coordinamento, ho deciso di convocare una riunione straordinaria del Consiglio europeo nei prossimi giorni.

E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

