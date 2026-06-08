I ribelli Houthi vieteranno alle navi israeliane di navigare nel Mar Rosso

AgenPress. I ribelli Houthi dello Yemen, che sostengono l’Iran nella sua guerra contro Israele e gli Stati Uniti, hanno rivendicato oggi la responsabilità di un attacco missilistico contro il territorio israeliano e hanno annunciato che vieteranno alle navi israeliane di navigare nel Mar Rosso.

“Le forze armate yemenite hanno lanciato una raffica di missili contro obiettivi sensibili del nemico israeliano”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce militare Houthi Yahya Sari, aggiungendo che i ribelli stavano imponendo “un divieto totale alla navigazione israeliana nel Mar Rosso”.

“Qualsiasi movimento nemico sarà considerato un obiettivo militare legittimo” e “risponderemo all’escalation con l’escalation”, ha sottolineato.