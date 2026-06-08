Zelenskiy afferma che il magnate russo Abramovich si è recato a Kiev come mediatore nei colloqui di pace

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il magnate russo Roman Abramovich lo ha incontrato a Kiev e si è offerto di portare un messaggio al Cremlino sulle prospettive di pace, ma il leader ucraino ha ribadito che il suo governo non abbandonerà la regione del Donbass.

Le dichiarazioni di Zelenskiy rilasciate durante i colloqui a Londra, hanno rappresentato la prima ammissione da parte sua del fatto che il miliardario si fosse recato nella capitale ucraina e fosse stato in qualche misura coinvolto nei negoziati.

“È venuto a Kiev. Ha detto: ‘Voglio portare un tuo messaggio e consegnarlo a Vladimir Putin’. Ma ha specificato che deve essere un messaggio riservato, senza alcun tipo di comunicazione pubblica”, ha affermato Zelensky. Zelensky ha dichiarato che l’incontro “non era un segreto”, aggiungendo che i russi volevano sapere cosa Kiev fosse “disposta a fare”. “Ho detto che la questione non riguarda noi. State combattendo contro di noi sul nostro territorio. Gli ho parlato del Donbass e questo è stato il messaggio chiave. Ho detto che non ce ne andremo e non lasceremo il nostro territorio. No, non vi daremo la vittoria in questo modo. E non la otterrete.”