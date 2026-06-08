Zelenskiy afferma che il magnate russo Abramovich si è recato a Kiev come mediatore nei colloqui di pace

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il magnate russo Roman Abramovich lo ha incontrato a Kiev e si è offerto di portare un messaggio al Cremlino sulle prospettive di pace, ma il leader ucraino ha ribadito che il suo governo non abbandonerà la regione del Donbass.
Le dichiarazioni di Zelenskiy rilasciate durante i colloqui a Londra, hanno rappresentato la prima ammissione da parte sua del fatto che il miliardario si fosse recato nella capitale ucraina e fosse stato in qualche misura coinvolto nei negoziati.
“È venuto a Kiev. Ha detto: ‘Voglio portare un tuo messaggio e consegnarlo a Vladimir Putin’. Ma ha specificato che deve essere un messaggio riservato, senza alcun tipo di comunicazione pubblica”, ha affermato Zelensky.
Zelensky ha dichiarato che l’incontro “non era un segreto”, aggiungendo che i russi volevano sapere cosa Kiev fosse “disposta a fare”.
“Ho detto che la questione non riguarda noi. State combattendo contro di noi sul nostro territorio. Gli ho parlato del Donbass e questo è stato il messaggio chiave. Ho detto che non ce ne andremo e non lasceremo il nostro territorio. No, non vi daremo la vittoria in questo modo. E non la otterrete.”
Abramovich, ex proprietario del Chelsea Football Club, è soggetto alle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina del 2022. Ha svolto un ruolo importante nei negoziati, poi falliti, per porre fine ai combattimenti nelle prime settimane dell’invasione e in un accordo per garantire le spedizioni di grano dal Mar Nero, ma da allora la sua presenza si è fatta meno visibile.
Putin ha chiarito che la Russia non è disposta a cessare i combattimenti in Ucraina finché Kiev non abbandonerà la regione del Donbass, composta dalle regioni di Donetsk e Luhansk. Le forze ucraine controllano circa un quinto di Donetsk e Zelensky ha affermato che non la abbandoneranno, né abbandoneranno le decine di migliaia di ucraini che vi risiedono.
Zelensky ha nuovamente escluso qualsiasi incontro con Putin in Russia o in Bielorussia.
Ha affermato che avrebbe accettato la cessazione dei combattimenti sulle attuali linee del fronte come via più rapida per procedere con i colloqui, ma ciò non implicava la cessione di territori.