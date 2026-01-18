L’UE terrà una riunione d’emergenza sui dazi di Trump sulla Groenlandia

AgenPress. L’Unione Europea terrà domenica una riunione d’emergenza dei suoi ambasciatori a Bruxelles, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che imporrà dazi su otto paesi membri finché non verrà raggiunto un accordo che consenta agli Stati Uniti di acquistare la Groenlandia.

Tra i leader politici che sabato hanno espresso la loro opposizione alle minacce tariffarie e all’obiettivo di Trump di portare il territorio danese sotto il controllo degli Stati Uniti figurano anche membri del Parlamento europeo e alcuni legislatori americani.

“Le misure contro gli alleati della NATO annunciate oggi non contribuiranno a garantire la sicurezza nell’Artico”, ha scritto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un post su X. “Rischiano il contrario, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita comuni”. “La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito che la Groenlandia non è in vendita e che la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi può o cambierà questo fatto”.

Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea e capo della diplomazia dell’UE, ha affermato che Cina e Russia “si divertono” con l’annuncio di Trump, affermando che sono gli unici a trarre vantaggio dalle “divisioni tra alleati”. “Se la sicurezza della Groenlandia è a rischio, possiamo affrontare il problema all’interno della NATO”, ha scritto Kallas su X. “I dazi rischiano di rendere l’Europa e gli Stati Uniti più poveri e di compromettere la nostra prosperità condivisa”. “Non possiamo permettere che la nostra disputa ci distragga dal nostro compito principale: contribuire a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha aggiunto.