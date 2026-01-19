Moda, Borgonzoni: “Valentino non ha vestito il tempo, lo ha reso eterno”

AgenPress. “Con la scomparsa di Valentino Garavani perdiamo un artista che ha dato vita ad una delle forme più alte di raccontare l’Italia al mondo. Valentino non è stato soltanto un maestro della moda, ma un costruttore di immaginari, capace di trasformare l’eleganza in memoria culturale. Il suo lavoro ha dialogato naturalmente con il cinema, l’arte e lo spettacolo, parlando la lingua della bellezza come atto culturale e dello stile come identità.

Ha reso il Made in Italy una visione, non solo un’eccellenza produttiva: un’idea di civiltà riconosciuta nel mondo. Il suo lascito appartiene al patrimonio culturale del Paese, la sua eredità continuerà a ispirare le nuove generazioni come una voce irripetibile dell’Italia creativa”.

Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.