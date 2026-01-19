Roma. Tor Sapienza, Caliste – Lostia: Al via i lavori di rifacimento stradale e marciapiedi: investimenti per 6 milioni di euro

AgenPress. Partono i lavori di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi in numerose strade del Municipio V, grazie allo sblocco dei fondi TAV rimasti inutilizzati per vent’anni e oggi finalmente reinvestiti sul territorio. Un intervento complessivo da 6 milioni di euro, che consentirà di migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dello spazio pubblico in diverse zone del quartiere di Tor Sapienza.

Le strade interessate dagli interventi sono:

Viale Giorgio De Chirico

Via Felice De Andreis

Via Adriano Cecioni

Viale Filippo De Pisis

Via di Tor Sapienza

Via degli Armenti

Via Augusto Sindici

Piazza Enrico Coleman

Via dei Vitelli

Via Giuseppe Rosati

Via Collatina nuovo marciapiede e tratto stradale (da via della Rustica a Piazza Cesare De Cupis)

I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e, in alcuni casi, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi, migliorando i collegamenti pedonali e la sicurezza per residenti e utenti della strada. «Con l’avvio di questi cantieri diamo finalmente una risposta concreta a un’attesa durata troppo a lungo – dichiara Mauro Caliste presidente del Municipio V – Fondi bloccati da vent’anni tornano a essere risorse vive per il territorio, a beneficio diretto dei cittadini del nostro Municipio».

Sottolinea l’importanza dell’intervento anche Maura Lostia, assessora ai Lavori Pubblici del Municipio V: «Parliamo di un investimento significativo che permetterà di intervenire su strade e spazi pubblici che da tempo necessitavano manutenzione. È un passo fondamentale verso una riqualificazione diffusa e concreta dei nostri quartieri».

Lo sblocco delle risorse è stato possibile anche grazie all’impegno a livello capitolino dell’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e del Presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete, il cui lavoro ha consentito di riportare sul territorio municipale fondi strategici rimasti fermi per oltre due decenni. L’avvio dei lavori rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il Municipio V e conferma la volontà delle istituzioni di trasformare risorse bloccate in opere reali, capaci di migliorare la qualità della vita e la sicurezza urbana.