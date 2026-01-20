L’etica costituzionale del servizio pubblico: Mattarella ai giovani magistrati

Il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, richiama l’impegno della Fondazione per la promozione dell’etica costituzionale del servizio pubblico, riprendendo e commentando sul sito ufficiale dell’ente l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto ai giovani magistrati in tirocinio, incontrati nei giorni scorsi al Quirinale

AgenPress. Nel suo messaggio, il Capo dello Stato ha ribadito che la Costituzione italiana «si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione dei poteri», perseguendo il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascun cittadino. In questo quadro, Mattarella ha sottolineato come le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura siano indiscutibili, poiché assicurano che le decisioni vengano adottate secondo diritto e non in base a pressioni o ragioni esterne.

Secondo quanto evidenziato da Tagliente, le parole del Presidente richiamano con forza il concetto di etica costituzionale del servizio pubblico, valore fondante dell’azione istituzionale e principio guida delle iniziative promosse dalla Fondazione Insigniti OMRI. Un’etica che non si esaurisce nell’esercizio formale delle funzioni, ma che richiede responsabilità personale, coerenza e rispetto della Carta costituzionale in ogni comportamento pubblico.

Rivolgendosi a 354 giovani magistrati, molte delle quali donne, Mattarella ha invitato a rifuggire «condizionamenti, pregiudizi, influenze» e a coltivare, accanto alla preparazione tecnica, un elevato rigore morale, fondato su imparzialità ed equilibrio. Anche al di fuori dell’esercizio della funzione giudiziaria, ha sottolineato il Presidente, il magistrato è chiamato a essere un autentico “agente della Costituzione” e un presidio dei diritti della persona.

Nel richiamare questo passaggio, Tagliente osserva come il Capo dello Stato abbia delineato un modello di servizio pubblico fondato su equilibrio, umiltà e prudenza nel giudizio, elementi essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Un messaggio che, secondo la Fondazione Insigniti OMRI, conferma l’urgenza di investire in percorsi di educazione costituzionale e di formazione etica, capaci di rafforzare il senso civico e la responsabilità nelle nuove generazioni e nei contesti istituzionali.