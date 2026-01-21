Roma: somministrazione illecita di manodopera, sequestro di oltre 4 milioni di euro a una società di trasporti di Pomezia

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, nei confronti di una società con sede a Pomezia, operante nel settore del trasporto su strada, e di tre persone, accusate a vario titolo dei reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Dalle indagini condotte dalle “Fiamme Gialle” della Compagnia di Pomezia, scaturite da una verifica fiscale nei confronti di un’impresa locale, è emerso un sistema di fatturazione falsa collegato alla simulazione di contratti di appalto di servizi, utilizzati in luogo della meno conveniente somministrazione di manodopera, al fine di ridurre l’IVA da versare all’Erario.

In particolare, la società di trasporti, anch’essa segnalata all’Autorità Giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, si sarebbe avvalsa di manodopera formalmente assunta da una cooperativa cosiddetta “serbatoio”, priva di effettivi poteri decisionali e direzionali sui lavoratori. A tale cooperativa veniva indebitamente attribuito l’onere del versamento all’Erario e all’INPS delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito alla Procura della Repubblica di Velletri di richiedere al G.I.P. del locale Tribunale l’emissione del provvedimento cautelare nei confronti delle persone fisiche e della società coinvolte nella frode fiscale, per un valore corrispondente alle imposte evase. Il sequestro ha riguardato automezzi, disponibilità finanziarie, quote societarie e un appartamento.