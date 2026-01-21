Trump: “Se l’Iran tenterà di uccidermi verrà cancellato dalla faccia della Terra”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì di aver impartito “istruzioni molto ferme” agli Stati Uniti affinché “cancellino dalla faccia della Terra l’Iran se tenterà di mettere in atto minacce di assassinio nei suoi confronti.

In un’intervista esclusiva con la testata “NewsNation“, in occasione dell’anniversario dell’insediamento del suo secondo mandato, Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero reagito contro l’intero Paese se l’Iran avesse dato seguito alle sue minacce.

Il generale iraniano Abolfazl Shekarchi ha minacciato di morte Donald Trump se Washington avesse attaccato la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. “Trump sa che se qualcuno alza una mano contro il nostro leader, non gliela taglieremo e queste non sono parole vuote”, ha sottolineato l’ufficiale ai media statali.

“Qualsiasi cosa accada, l’intero Paese (Iran. ndr) salterà in aria”, ha detto Trump “Li colpirei duramente. Ho dato istruzioni molto precise”.

Inoltre Trump ha criticato l’ex presidente Joe Biden per non aver reagito con maggiore fermezza alle minacce iraniane durante la sua presidenza.

“Un presidente deve difendere un presidente”, ha affermato Trump, aggiungendo che avrebbe risposto con decisione anche se le minacce fossero state dirette a “qualcuno, anche se non fosse stato un presidente”.