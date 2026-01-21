type here...

Trump: “Se l’Iran tenterà di uccidermi verrà cancellato dalla faccia della Terra”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato martedì di aver impartito “istruzioni molto ferme” agli Stati Uniti affinché “cancellino dalla faccia della Terra l’Iran se tenterà di mettere in atto minacce di assassinio nei suoi confronti.

In un’intervista esclusiva con la testata “NewsNation“, in occasione dell’anniversario dell’insediamento del suo secondo mandato, Trump ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero reagito contro l’intero Paese se l’Iran avesse dato seguito alle sue minacce.

Il generale iraniano Abolfazl Shekarchi ha minacciato di morte Donald Trump se Washington avesse attaccato la guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei. “Trump sa che se qualcuno alza una mano contro il nostro leader, non gliela taglieremo e queste non sono parole vuote”, ha sottolineato l’ufficiale ai media statali.

Abolfazl Shekarchi

“Qualsiasi cosa accada, l’intero Paese (Iran. ndr) salterà in aria”, ha detto Trump “Li colpirei duramente. Ho dato istruzioni molto precise”.

Inoltre Trump ha criticato l’ex presidente Joe Biden per non aver reagito con maggiore fermezza alle minacce iraniane durante la sua presidenza.

“Un presidente deve difendere un presidente”, ha affermato Trump, aggiungendo che avrebbe risposto con decisione anche se le minacce fossero state dirette a “qualcuno, anche se non fosse stato un presidente”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits