Consiglio di Stato. Inaugurazione anno giudiziario alla presenza del Presidente della Repubblica

AgenPress. Martedì 10 febbraio alle ore 11.30 presso il Consiglio di Stato (Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13), alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario e di presentazione della “Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa”.
Nel corso della cerimonia interverranno, il Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, l’Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli ed il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco.
La copertura televisiva dell’inaugurazione dell’anno giudiziario sarà assicurata dal servizio pubblico della Rai, che trasmetterà l’intera cerimonia con una diretta curate dal Tg3.
