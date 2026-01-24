Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito: si ipotizza il suicidio

AgenPress. Un nuovo e drammatico capitolo si aggiunge alla vicenda del femminicidio di Federica Torzullo, che nei giorni scorsi ha profondamente scosso l’opinione pubblica. I genitori di Claudio Carlomagno, marito della donna, sono stati trovati morti. Gli investigatori hanno ipotizzato fin da subito il suicidio, aprendo un filone parallelo di indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, non ci sarebbero segni evidenti di violenza né il coinvolgimento di terze persone. L’ipotesi prevalente degli inquirenti è che la coppia, travolta dal peso psicologico e mediatico seguito al femminicidio della nuora, abbia compiuto un gesto estremo. Tuttavia, come da prassi, sono stati disposti tutti gli accertamenti necessari per escludere ogni altra possibilità.

La morte dei due genitori arriva in un contesto già segnato da dolore e sconcerto. Il femminicidio di Federica Torzullo aveva aperto interrogativi profondi sul contesto familiare e sulle dinamiche che hanno preceduto l’omicidio, ora ulteriormente aggravati da questa nuova tragedia.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e comprendere lo stato emotivo delle vittime nelle ore precedenti alla morte. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, mentre la comunità resta attonita di fronte a una vicenda che continua ad assumere contorni sempre più drammatici.

Un caso che riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulle sue conseguenze devastanti, non solo per le vittime dirette, ma per interi nuclei familiari, lasciando dietro di sé una scia di dolore difficile da colmare.