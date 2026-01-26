Venezuela. Delcy Rodriguez: “Basta con gli ordini di Washington”

AgenPress. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha invitato gli Stati Uniti a smetterla di interferire negli affari politici del Paese latinoamericano, che il presidente statunitense Donald Trump ha fatto sapere di voler governare a distanza, dettando le decisioni.

“Basta con gli ordini di Washington ai politici venezuelani. Saranno i politici venezuelani a risolvere le nostre divergenze e i nostri conflitti interni. Basta con le potenze straniere”, ha affermato Delcy Rodriguez in un messaggio indirizzato ai lavoratori del settore petrolifero.

“È costato molto a questa democrazia essere costretta ad affrontare le conseguenze del fascismo e dell’estremismo nel nostro Paese”, ha aggiunto.

Delcy Rodríguez ha prestato giuramento come capo di Stato ad interim il 5 gennaio, due giorni dopo la cattura del presidente socialista Nicolas Maduro da parte delle forze speciali statunitensi in una spettacolare operazione nel cuore della capitale Caracas. Dopo l’operazione, Trump ha dichiarato che Washington intendeva dettare le decisioni prese in Venezuela “fino a nuovo avviso”.

Da allora, sotto la pressione americana, ha firmato accordi petroliferi con gli Stati Uniti, promosso riforme legislative, in particolare per quanto riguarda gli idrocarburi, rilasciato prigionieri politici e chiesto accordi con l’opposizione.