Perugia. Il Casanova edito da Solfanelli torna a teatro

Cultura
redazione
Da redazione
AgenPress. Il suggestivo Foyer del Teatro Morlacchi di Perugia aprirà le sue porte per un appuntamento culturale di grande prestigio: la presentazione del volume “In orizzonte di tempo” (Edizioni Solfanelli).
L’opera, uscita nel 2025 in occasione del tricentenario della nascita di Giacomo Casanova, offre una rilettura profonda e multidisciplinare di una delle figure più affascinanti e controverse della storia europea.
Ne discuteranno Pierfranco Bruni – Direttore Scientifico del progetto e Franca De Santis – Curatrice del volume.
L’incontro sarà arricchito dal contributo di tre saggisti che hanno collaborato all’opera, portando prospettive uniche sul mito casanoviano:
Pasquale Guerra
Roberta Mazzoni
Gioia Senesi
Un dialogo a più voci tra storia e letteratura, immersi nell’atmosfera senza tempo del teatro più importante della città.
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non perdete l’occasione di approfondire il “secolo dei lumi” attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto con più audacia.
