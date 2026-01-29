type here...

Sen. Marco Scurria: “Finché ci sarà Fratelli d’Italia al governo, la sicurezza degli italiani sarà sempre una priorità”

AgenPress. “Lo Stato c’è, è presente e protegge i cittadini. Con l’invio dei blindati Puma in aree sensibili di Roma come Termini e il Colosseo, il Governo Meloni conferma che la sicurezza è una priorità reale, non uno slogan. Dove altri hanno voltato lo sguardo, noi interveniamo. Dove la sinistra ha lasciato crescere degrado e insicurezza, noi riportiamo ordine e fiducia.

I mezzi schierati dal Ministro Crosetto sono un supporto concreto alle nostre Forze dell’Ordine, che ogni giorno lavorano con coraggio e dedizione per garantire legalità e tranquillità nelle nostre città.

Finché ci sarà Fratelli d’Italia al governo, la sicurezza degli italiani sarà sempre una priorità. Siamo il governo che agisce, che ascolta ed interviene. Sempre dalla parte di chi vuole vivere in un Paese più sicuro, più giusto, più libero.”

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

