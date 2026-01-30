type here...

Australian Open, Alcaraz supera Zverev e vola in finale

Sport
redazione
Da redazione
foto: Ipa/Fotogramma
AgenPress. Carlos Alcaraz conquista la finale degli Australian Open con una prova di forza contro Alexander Zverev. Lo spagnolo si impone al termine di una semifinale intensa e combattuta, confermando il suo straordinario momento di forma e la sua crescita anche sul cemento di Melbourne.

Il match è stato giocato su ritmi altissimi, con scambi duri da fondo campo e continui cambi di inerzia. Zverev ha provato a far valere la potenza del servizio e l’esperienza nei momenti chiave, ma Alcaraz ha risposto con aggressività, velocità di gambe e grande lucidità tattica. Decisivi i break ottenuti nei game cruciali e la capacità dello spagnolo di alzare il livello nei punti più importanti.

Per Alcaraz si tratta di una vittoria dal peso specifico enorme: battere un avversario solido come Zverev in una semifinale Slam certifica la sua maturità e lo proietta con grande fiducia verso l’atto conclusivo del torneo. Il pubblico della Rod Laver Arena ha accompagnato lo spettacolo con entusiasmo, premiando il tennis spettacolare del numero uno spagnolo.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale, dove Alcaraz andrà a caccia del titolo agli Australian Open, con l’obiettivo di aggiungere un altro Slam alla sua già ricca bacheca e di consolidare il suo ruolo di protagonista assoluto del tennis mondiale.

