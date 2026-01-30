type here...

Zverev furioso per il time out di Alcaraz: “Li proteggete sempre”

Sport
redazione
Da redazione
AgenPress. Tensione alle stelle durante il match tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco ha protestato duramente contro la decisione dell’arbitro di concedere un time out medico allo spagnolo, che aveva accusato crampi e richiesto l’intervento del fisioterapista in un momento chiave dell’incontro.

Alcaraz, numero uno del mondo, si è fermato lamentando problemi fisici, ottenendo così la pausa regolamentare. Una scelta che non è andata giù a Zverev, visibilmente nervoso e polemico nei confronti della direzione di gara. Rivolgendosi all’arbitro, il tedesco ha sbottato con una frase destinata a far discutere: “Li proteggete sempre”, lasciando intendere un presunto trattamento di favore riservato ai top player.

La protesta di Zverev è proseguita per diversi minuti, con gesti di stizza e parole dure, mentre il pubblico assisteva a una scena carica di tensione. Secondo il tennista tedesco, il time out avrebbe spezzato il ritmo del match proprio nel suo momento migliore, influenzando l’andamento dell’incontro.

Dal canto suo, Alcaraz è apparso sofferente, ma deciso a proseguire dopo l’intervento del fisioterapista, attenendosi – almeno formalmente – al regolamento. Episodi come questo riaccendono però il dibattito sull’uso dei medical time out e sulla linea sottile che separa la tutela della salute dei giocatori da possibili interruzioni strategiche.

Una polemica che aggiunge ulteriore pepe a una rivalità sempre più intensa e che promette di far discutere anche fuori dal campo

