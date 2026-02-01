Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open. Djokovic battuto in 4 set

AgenPress. Alcaraz è il nuovo campione degli Australian Open. Lo spagnolo trionfa per la prima volta in carriera a Melbourne Park battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in poco più di tre ore di gioco.

Carlos Alcaraz scrive una nuova pagina di storia del tennis mondiale conquistando per la prima volta gli Australian Open. Nella finale di Melbourne, lo spagnolo supera Novak Djokovic in quattro set, imponendosi con autorità e personalità contro il campione più vincente della storia del torneo.

Il match, attesissimo e carico di significati, non ha tradito le aspettative. Djokovic parte forte e riesce a strappare il primo set grazie alla sua esperienza e a una solidità impeccabile nei momenti chiave. Ma la risposta di Alcaraz è da fuoriclasse assoluto: il numero uno spagnolo alza il ritmo, varia il gioco e prende progressivamente il controllo dell’incontro.

Dal secondo set in poi è Alcaraz a dettare legge. Il suo tennis esplosivo, fatto di accelerazioni improvvise, difese spettacolari e una straordinaria tenuta fisica, mette in difficoltà Djokovic, che fatica a trovare contromisure. Lo spagnolo vince tre set consecutivi, chiudendo la partita in quattro parziali e lasciando Rod Laver Arena in piedi ad applaudirlo.

Per Djokovic si interrompe così il sogno di un nuovo trionfo a Melbourne, torneo che lo ha consacrato come leggenda. Il serbo lotta fino all’ultimo, ma deve arrendersi alla freschezza e alla maturità tennistica di un avversario sempre più dominante.

Con questa vittoria, Alcaraz completa il suo percorso di consacrazione sui campi in cemento australiani, aggiungendo un altro Slam al suo già ricco palmarès e lanciando un messaggio chiaro al circuito: il presente e il futuro del tennis parlano sempre più il suo nome.

Melbourne incorona un nuovo re, e il passaggio di testimone con Djokovic appare ormai definitivo.