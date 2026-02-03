type here...

Vannacci. Zaia: “Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Non sono sorpreso, non c’è nulla sotto il sole”, ha detto l’ex presidente del Veneto, Luca Zaia, “oggi decide di camminare sulle sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria”.

Per Zaia, dopo essere dimesso dalla Lega, l’ex generale dovrebbe anche lasciare il seggio a Bruxelles che il partito gli ha consentito di avere. In quest’ottica il gruppo dei Patrioti per l’Europa, di cui fa parte la Lega, ha comunicato che Vannacci non ne è più membro essendo la sua “permanenza incompatibile con la struttura politica del gruppo”, si legge in un comunicato.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits