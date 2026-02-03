Vannacci. Zaia: “Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria”

AgenPress. “Non sono sorpreso, non c’è nulla sotto il sole”, ha detto l’ex presidente del Veneto, Luca Zaia, “oggi decide di camminare sulle sue gambe. Vedremo quale sarà il potenziale di questa sua marcia che farà in solitaria”.

Per Zaia, dopo essere dimesso dalla Lega, l’ex generale dovrebbe anche lasciare il seggio a Bruxelles che il partito gli ha consentito di avere. In quest’ottica il gruppo dei Patrioti per l’Europa, di cui fa parte la Lega, ha comunicato che Vannacci non ne è più membro essendo la sua “permanenza incompatibile con la struttura politica del gruppo”, si legge in un comunicato.