Vannacci: Serracchiani, uscita duro colpo per credibilità Salvini

AgenPress. “Vannacci è la cartina di tornasole di tutte le contraddizioni che agitano la Lega ormai da anni, almeno da dopo la svolta sovranista-nazionalista di Salvini. Noi misureremo il potenziale attrattivo del generale sui territori, ma in tutto il centrodestra i conti li stanno già facendo”.

Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, dopo che il vicesegretario nazionale della Lega Roberto Vannacci ha lasciato il Carroccio e depositato il simbolo di un suo partito.

“L’ingresso del generale, la sua fulminante carriera e l’uscita traumatica – aggiunge Serracchiani – segnano lo svuotamento d’identità del partito che ha abbandonato i ceti produttivi del nord. La corsa a serrare i ranghi nella Lega e la demonizzazione del fuoriuscito non nascondono che il colpo è stato duro, soprattutto per la credibilità di chi lo aveva accolto e osannato”.