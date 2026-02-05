Centinaia di giornalisti verranno licenziati al Washington Post di proprietà del miliardario Jeff Bezos

AgenPress. Marty Barron, ex direttore esecutivo e figura iconica del Washington Post, ha denunciato il massiccio piano di licenziamenti annunciato mercoledì, definendolo “uno dei giorni più bui” nella storia del quotidiano americano.

Il Washington Post, di proprietà del miliardario Jeff Bezos, ha avviato oggi una serie di licenziamenti su larga scala in tutti i dipartimenti giornalistici, poiché il prestigioso quotidiano americano ha dovuto affrontare difficoltà negli ultimi anni.

“Le ambizioni del Washington Post saranno drasticamente ridotte, il suo staff talentuoso e coraggioso sarà ulteriormente indebolito e il grande pubblico sarà privato del giornalismo concreto e basato sui fatti nelle nostre comunità e in tutto il mondo, di cui c’è bisogno ora più che mai”, ha affermato Barron in un post sulla sua pagina Facebook.

Il direttore esecutivo Matt Murray ha informato lo staff dei tagli di posti di lavoro, che riguardano tutti i dipartimenti di informazione (internazionale, editoriale, sportivo).

Un giornalista del Washington Post ha definito l’ondata di licenziamenti un “bagno di sangue”. Solo negli ultimi tre anni, il personale si è già ridotto di circa 400 persone.

Il giornale, di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, aveva offerto pacchetti di uscita volontaria ai dipendenti di tutte le divisioni nel 2023 a causa di ingenti perdite per 100 milioni di dollari.

Negli ultimi anni, il Washington Post si è scontrato con alcuni dei suoi giornalisti, che hanno apertamente criticato Bezos dopo che il giornale ha deciso di non sostenere un candidato alle elezioni presidenziali statunitensi del novembre 2024, portando più di 200.000 persone a cancellare i propri abbonamenti digitali.

Il presidente degli Stati Uniti, che in precedenza aveva spesso criticato Bezos durante il suo primo mandato, per quella che il presidente repubblicano considerava una copertura mediatica ingiusta da parte del Washington Post, ha elogiato il miliardario nel marzo dello scorso anno, affermando che Bezos ha svolto un “vero lavoro” per il giornale.