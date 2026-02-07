type here...

Bologna, linee ferroviarie sabotate, Codacons: Procura indaghi per attentato alla sicurezza dei trasporti

Trasporti
AgenPress. La magistratura indaghi sui sabotaggi ferroviari per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. A chiederlo il Codacons, a seguito dei disagi che si stanno registrando oggi presso il nodo di Bologna, dove è stato trovato un ordigno rudimentale sulla linea Bologna-Padova, mentre il danneggiamento di alcuni cavi elettrici e di una cabina hanno messo in ginocchio l’Alta Velocità.

Quanto accaduto oggi non può essere derubricato ad azione dimostrativa, perché si tratta a tutti gli effetti di un attentato alla sicurezza ferroviaria che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi – spiega il Codacons – Per tale motivo invitiamo la magistratura ad indagare, oltre che per interruzione di pubblico servizio, anche per il più grave reato di attentato alla sicurezza dei trasporti disciplinato dall’art. 432 del codice penale secondo cui “Chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

E’ necessario sanzionare con la massima severità simili atti e individuare i responsabili di azioni così gravi e, se saranno accertati gli autori dei sabotaggi, avvieremo nei loro confronti le dovute azioni risarcitorie anche per conto di tutti i passeggeri coinvolti nei disagi odierni – conclude il Codacons.

