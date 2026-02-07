Mattarella ha dichiarato aperti i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato ufficialmente aperti i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel corso della cerimonia allo Stadio San Siro.

Ispirato al tema “Armonia”, l’evento si è svolto in forma diffusa, con collegamenti in diretta da Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Livigno.

La cerimonia al Meazza si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale, l’alzabandiera da parte dei Corazzieri in uniforme di Gran Gala e la sfilata delle delegazioni dei 93 Paesi partecipanti.

Sono intervenuti Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, e Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

A seguire, il Capo dello Stato ha dichiarato ufficialmente aperta la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali, così some fecero nel passato i Presidenti Giovanni Gronchi (nel 1956 a Cortina e nel 1960 a Roma) e Carlo Azeglio Ciampi (nel 2006 a Torino).

Il programma è proseguito con l’alzabandiera olimpico eseguito da Avieri in Alta Uniforme e con i giuramenti degli atleti, dei giudici di gara e del personale tecnico.

Elemento simbolico l’accensione dei due bracieri olimpici, uno a Milano, all’Arco della Pace, e l’altro a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona, che resteranno accesi per tutta la durata dei Giochi.

La cerimonia è stata arricchita da uno spettacolo artistico dedicato all’identità culturale italiana attraverso musica, danza e scenografie ispirate ai valori olimpici.

Hanno preso parte all’evento le più alte cariche istituzionali italiane, numerosi Capi di Stato e di governo stranieri e rappresentanti del movimento olimpico.