Romano (NM): “Pucci vittima del tribunale di sinistra. Odio social suo braccio armato”

Cronaca
redazione
Da redazione
AgenPress. ‘C’è un filo rosso visibile a tutti tra amichettismo rosso, politicamente corretto e odio social. La sinistra non perde il vizio di rilasciare patenti di moralità, dal basso del suo doppiopesismo.

La vicenda del comico Andrea Pucci, che ha dovuto abbandonare la conduzione del festival di Sanremo per l’ondata di insulti e di odio che lo ha travolto insieme alla sua famiglia è una conseguenza di questo sistema che mal tollera un pensiero diverso e la mancata appartenenza all’amichettismo di sinistra che ha dominato per decenni la scena, dalla cultura ufficiale a quella dello spettacolo e dell’arte.

L’odio dei social media che si è scatenato su Pucci è il braccio armato di questa visione settaria e manichea del mondo’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.

