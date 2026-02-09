USIF: “Dichiarazioni di Ilaria Salis offensive e fuorvianti. Chieda scusa ed esprima solidarietà alle Forze dell’Ordine”

AgenPress. L’ Unione Sindacale Italiana Finanzieri esprime forte indignazione per le dichiarazioni rilasciate dall’europarlamentare Ilaria Salis in merito agli scontri avvenuti a Torino, dichiarazioni che appaiono gravi, infondate e lesive dell’onorabilità delle Forze dell’Ordine impegnate nel servizio di ordine pubblico.

Le immagini e le testimonianze disponibili raccontano una realtà ben diversa da quella descritta: aggressioni violente ai danni degli operatori, tentativi di linciaggio, mezzi incendiati con personale a bordo e un bilancio di numerosi feriti tra le Forze di Polizia, tra cui nove finanzieri costretti a ricorrere a cure mediche.

USIF respinge con forza la narrazione che dipinge gli operatori come aggressori, ignorando deliberatamente il contesto di violenza estrema in cui hanno operato per garantire la sicurezza pubblica e la tutela delle istituzioni democratiche.

Pur non entrando nel merito di valutazioni politiche, riteniamo doveroso ricordare che ogni eventuale condotta illegittima deve essere accertata esclusivamente nelle sedi competenti, senza processi sommari né campagne di delegittimazione verso chi, ogni giorno, rischia la vita per lo Stato.

Definire “repressive” le misure di tutela per le Forze dell’Ordine e parlare di “impunità” significa alimentare una pericolosa delegittimazione istituzionale che espone ulteriormente il personale in divisa a rischi fisici e giudiziari.

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri chiede all’europarlamentare Salis di chiedere pubblicamente scusa alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, di esprimere solidarietà ai finanzieri e agli operatori feriti e di condannare senza ambiguità ogni forma di violenza contro chi rappresenta lo Stato.

Il rispetto delle istituzioni e di chi le serve non è un’opzione politica, ma un dovere democratico.