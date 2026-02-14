Ursula von der Leyen: “L’uropa per decenni ha fatto affidamento sugli Stati Uniti per la sua difesa. Ora deve farsi avanti”

AgenPress. L’Europa, che per decenni ha fatto affidamento sugli Stati Uniti per la sua difesa, deve ora “farsi avanti” e “assumersi le proprie responsabilità”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“La sicurezza dell’Europa non è sempre stata considerata la nostra responsabilità primaria. Ma la situazione è cambiata radicalmente”, ha sottolineato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, sostenendo che un’Europa forte “significa un’alleanza transatlantica più forte”.

Per raggiungere questo obiettivo, l’Europa deve “liberarsi da tutti i tabù”, ha affermato, citando specificamente l’uso della “clausola di mutua difesa”, ovvero un impegno collettivo degli Stati membri dell’UE a difendersi in caso di attacco.

“Penso che sia giunto il momento di attivare questa clausola, sancita dai trattati europei”, ha affermato. “Dobbiamo sviluppare un pilastro europeo di capacità strategiche: nello spazio, nell’intelligence e nelle capacità di attacco in profondità”, ha inoltre sostenuto la Presidente della Commissione Europea.

L’Europa ha già avviato uno storico sforzo di riarmo per dotarsi di una difesa credibile entro il 2030, in seguito alle minacce degli Stati Uniti, guidati da Donald Trump, di ridurre i propri investimenti nella NATO e di prepararsi a un possibile conflitto con la Russia.