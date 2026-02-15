Zelensky: “L’assenza dell’Europa dai colloqui di pace è un grande errore”

AgenPress. “L’Europa non è praticamente presente al tavolo. A mio avviso è un grosso errore. E siamo noi, credo, noi ucraini che stiamo cercando di portare l’Europa pienamente nel processo, in modo che gli interessi e la voce dell’Europa siano presi in considerazione. Questo è molto importante”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

L’Europa è stata esclusa dai colloqui di pace avviati l’anno scorso dopo che Trump ha rinnovato i contatti di Washington con Mosca. I colloqui bilaterali tra Ucraina e Russia sono mediati dagli Stati Uniti in sedi lontane dall’Europa.

Questo nonostante i Paesi europei siano ora i maggiori donatori di assistenza militare e finanziaria all’Ucraina e ci si aspetta che si facciano carico del peso delle garanzie di sicurezza in seguito a un cessate il fuoco – anche se chiedono un backstop statunitense.