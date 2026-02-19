Ecco gli impegni di alcuni Paesi nei confronti del Consiglio per la Pace

AgenPress. Il Consiglio per la Pace del presidente Donald Trump si è riunito questa mattina a Washington per la sua riunione inaugurale, per concentrarsi sulla prossima fase del fragile cessate il fuoco a Gaza. Erano attesi rappresentanti di almeno 40 paesi, sebbene fossero assenti alcuni importanti alleati degli Stati Uniti.

Trump ha annunciato che gli Stati Uniti contribuiranno con 10 miliardi di dollari al Board of Peace, una cifra che ha definito esigua “rispetto al costo della guerra”. Ha anche affermato che altri membri del Board of Peace hanno donato circa 7 miliardi di dollari in totale e che diversi paesi si sono impegnati a inviare truppe e polizia per contribuire a stabilizzare Gaza.

I rappresentanti di diversi Paesi si sono impegnati a ricostruire Gaza. Ecco cosa si stanno impegnando a fare:

L’Indonesia ha ribadito l’impegno a inviare 8.000 soldati per partecipare a una forza di stabilizzazione internazionale.

Il Qatar ha promesso 1 miliardo di dollari per sostenere la missione del Board of Peace.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno promesso 1,2 miliardi di dollari per sostenere Gaza.

Il Marocco si è impegnato a inviare agenti di polizia e ad addestrare agenti di polizia provenienti da Gaza. Il Paese ha inoltre dichiarato che invierà ufficiali militari di alto rango alla forza internazionale di stabilizzazione.

La Romania ha affermato che si può contare sul fatto che aumenterà i voli per evacuare i bambini malati da curare negli ospedali rumeni. La Romania ha inoltre affermato che estenderà borse di studio agli studenti palestinesi e ristrutturerà le scuole a Gaza.

L’Albania ha confermato che parteciperà alla forza internazionale di stabilizzazione.

L’Egitto si è impegnato a continuare ad addestrare la polizia palestinese per promuovere gli sforzi di sicurezza.

Il presidente Trump ha affermato che Indonesia, Marocco, Albania, Kosovo e Kazakistan “hanno tutti impegnato truppe e polizia per stabilizzare Gaza”. Ha aggiunto che altre nazioni, come l’Egitto e la Giordania, “stanno fornendo un aiuto molto, molto sostanziale” per creare “una forza di polizia palestinese molto affidabile”.

Gianni Infantino, presidente della FIFA si è impegnato a costruire campi da calcio a Gaza nell’ambito dell’iniziativa del Board of Peace per la ricostruzione della regione.

“Non dobbiamo solo ricostruire le case, le scuole, gli ospedali, le strade, dobbiamo anche ricostruire e costruire le persone, le emozioni, la speranza e la fiducia. Ed è questo lo scopo del calcio, ha detto Infantino. La FIFA impegnerà 2,5 milioni di dollari in questa iniziativa.