Macron a Meloni: “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”

AgenPress. Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha lanciato una dura risposta alla premier italiana, Giorgia Meloni, dopo che quest’ultima aveva commentato pubblicamente la morte del militante di estrema destra, Quentin Deranque.

Macron, durante una visita ufficiale in India, ha ironizzato sulla vicenda con un’affermazione che ha subito suscitato dibattito: “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite.”

La dichiarazione di Giorgia Meloni aveva fatto discutere per la sua solidarietà verso la famiglia di Deranque, un’attivista legato a gruppi di estrema destra ucciso in un episodio che ha scatenato le polemiche in Francia. Giorgia Meloni aveva espresso il suo cordoglio e critiche sulle circostanze della sua morte, suscitando una reazione da parte del governo francese.

Macron, a margine della sua visita a New Delhi, ha risposto con un’ironia che ha sottolineato il suo disappunto per l’interferenza della politica italiana in questioni interne francesi. “Che ognuno resti a casa sua”, ha detto il presidente francese, riferendosi al fatto che le questioni politiche interne della Francia dovrebbero rimanere tali, senza il coinvolgimento di leader stranieri. Il riferimento alle “pecore”, una metafora che evoca il controllo interno e la gestione delle proprie questioni senza esterni, ha ulteriormente esacerbato le tensioni tra i due governi.

Questa polemica tra i due leader giunge in un momento di crescente tensione politica a livello europeo, con Giorgia Meloni che ha spesso sottolineato la sua posizione filo-nazionale e l’alleanza con altri partiti di destra in Europa. L’incidente potrebbe aggravare la già complessa relazione tra Francia e Italia, che, sebbene alleate in ambito europeo, non mancano di divergenze politiche su temi come l’immigrazione, la sicurezza e la gestione delle crisi interne.

Da parte sua, la premier Meloni non ha ancora rilasciato una risposta ufficiale alle parole di Macron, ma è probabile che la questione continui a fare da sfondo alle discussioni tra i due governi.

L’incidente rimane emblematico di un periodo in cui le differenze politiche, sia a livello nazionale che internazionale, sembrano essere sempre più difficili da superare, alimentando una retorica che spesso spinge verso il confronto piuttosto che verso il dialogo.