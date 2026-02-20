La Corte Suprema annulla la maggior parte dei dazi di Trump

La decisione non riguarda tutti i dazi di Trump, ma invalida quelli attuati tramite una legge di emergenza

AgenPress. La Corte Suprema ha inferto un duro colpo al presidente Donald Trump, stabilendo che ha ecceduto i suoi poteri imponendo tariffe doganali ingenti utilizzando una legge riservata alle emergenze nazionali.

I giudici, divisi 6 a 3, hanno sostenuto che l’approccio aggressivo di Trump alle tariffe sui prodotti che entrano negli Stati Uniti da tutto il mondo non era consentito da una legge del 1977 denominata International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

La sentenza invalida molti, ma non tutti, i dazi di Trump. Potrebbe comunque cercare di reintrodurne alcuni utilizzando altre leggi.

La sentenza è stata redatta dal Presidente della Corte Suprema John Roberts, a cui si sono uniti nella maggioranza tre giudici liberali e due colleghi conservatori, i giudici Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett.

“Il presidente rivendica il potere straordinario di imporre unilateralmente dazi di importo, durata e portata illimitati”, ha scritto Roberts. Ma l’amministrazione Trump “non fa riferimento ad alcuna norma” in cui il Congresso abbia precedentemente affermato che il testo dell’IEEPA potesse applicarsi ai dazi, ha aggiunto.

Pertanto, “riteniamo che l’IEEPA non autorizzi il presidente a imporre tariffe”, ha scritto il giudice Roberts.

Si tratta di una rara battuta d’arresto per l’amministrazione della Corte Suprema, che ha una maggioranza conservatrice di 6 a 3, da quando Trump ha iniziato il suo secondo mandato a gennaio.

Le aziende che hanno dovuto pagare le tariffe e le hanno contestate in tribunale hanno espresso sollievo per la sentenza.

“Queste nuove tariffe erano arbitrarie, imprevedibili e un cattivo affare”, ha affermato in una nota Victor Schwartz, direttore dell’importatore di vini e liquori VOS Selections con sede a New York.

“Fortunatamente, i tribunali di ogni livello hanno riconosciuto questi doveri per quello che erano: un eccesso di potere incostituzionale da parte del governo”, ha aggiunto.

La decisione non riguarda tutti i dazi di Trump, lasciando in vigore quelli imposti su acciaio e alluminio con leggi diverse. Ma sovverte i dazi in due categorie. Una è quella dei dazi paese per paese o “reciproci”, che vanno dal 34% per la Cina a un livello di base del 10% per il resto del mondo. L’altra è una tariffa del 25% imposta da Trump su alcuni beni provenienti da Canada, Cina e Messico per quella che l’amministrazione ha definito la loro incapacità di frenare il flusso di fentanyl.

Le aziende che hanno dovuto pagare i dazi potrebbero chiedere un rimborso al Dipartimento del Tesoro. Centinaia di aziende hanno già intentato causa.