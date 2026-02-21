type here...

Nigeria: almeno 38 morti in un attacco armato ad un villaggio nel nord-ovest del Paese

AgenPress.  Uomini armati hanno ucciso almeno 38 persone in un villaggio nello stato di Zamfara, nella Nigeria nordoccidentale, colpito dalle azioni delle organizzazioni jihadiste islamiste Boko Haram e dello Stato islamico dell’Africa occidentale, nonché da gruppi armati locali che uccidono gli abitanti del villaggio e bruciano le case dopo averle saccheggiate.

Il bilancio delle vittime è di 38 vittime, secondo le autorità locali, ma testimoni oculari parlano di 50 morti.

L’esercito nigeriano è schierato nella regione da molti anni per contrastare le azioni delle organizzazioni armate, senza apparenti risultati, mentre i tentativi di riconciliazione attraverso misure di amnistia o di compensazione finanziaria non hanno prodotto alcun risultato.

La ripresa degli attacchi da parte di jihadisti e gruppi armati locali negli ultimi mesi ha provocato una reazione furiosa da parte degli Stati Uniti, che hanno effettuato attacchi aerei contro i jihadisti in coordinamento con le autorità nigeriane il giorno di Natale negli stati di Zamfara e Sokoto.

L’ondata di attacchi jihadisti in Nigeria ha ucciso più di 40.000 persone dal 2009.

