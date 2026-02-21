Ospedale Monaldi: “Il piccolo paziente è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”

AgenPress. A rendere nota la notizia della morte del bambino è stato l’avvocato della famiglia, mentre dall’ospedale fanno sapere che il decesso è avvenuto “a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche”. “Ho appena ricevuto la telefonata della mamma. È finita. Ora devo andare. Con queste parole l’avvocato della famiglia comunica ai giornalisti in attesa al Monaldi la morte del piccolo Domenico.

Il calvario del piccolo si è concluso prima dell’alba, con una telefonata alla madre, la signora Patrizia: «Venga in ospedale». Poche parole che hanno anticipato il momento più temuto.

La madre, distrutta dal dolore, affida il suo messaggio a poche ma forti parole: «Ora il mio bimbo non deve essere dimenticato». Un appello che suona come richiesta di verità e giustizia, mentre sulla vicenda restano aperti interrogativi importanti.

Il bollettino diramato dall’Ospedale Monaldi:

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

La morte di Domenico scuote profondamente l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla gestione dei trapianti e sulla sicurezza delle procedure, in una storia che ora attende di essere ricostruita nei dettagli per accertare eventuali responsabilità.