Trump annuncia un aumento dei dazi globali al 15%

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post sulla piattaforma Truth Social che aumenterà al 15% la nuova tariffa globale sui prodotti importati, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 24 febbraio.

Con l’ordinanza firmata ieri, dopo che la Corte Suprema aveva stabilito che una parte significativa dei dazi da lui imposti erano illegali, il presidente degli Stati Uniti ha imposto un nuovo “dazio globale” temporaneo del 10%.

“Come Presidente degli Stati Uniti, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa globale del 10% fino al livello massimo consentito del 15%”, ha scritto nel suo post.