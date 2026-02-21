type here...

Trump annuncia un aumento dei dazi globali al 15%

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato in un post sulla piattaforma Truth Social che aumenterà al 15% la nuova tariffa globale sui prodotti importati, che sarebbe dovuta entrare in vigore il 24 febbraio.

Con l’ordinanza firmata ieri, dopo che la Corte Suprema aveva stabilito che una parte significativa dei dazi da lui imposti erano illegali, il presidente degli Stati Uniti ha imposto un nuovo “dazio globale” temporaneo del 10%.

“Come Presidente degli Stati Uniti, aumenterò, con effetto immediato, la tariffa globale del 10% fino al livello massimo consentito del 15%”, ha scritto nel suo post.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits