Un uomo armato tenta di violare la residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dagli agenti

AgenPress. Un uomo armato di fucile e di una tanica di benzina è entrato illegalmente nel perimetro di sicurezza della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, ed è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dagli agenti.

“Verso l’1:30 di notte, un uomo di circa 20 anni è stato trovato vicino all’ingresso della proprietà di Mar-a-Lago, armato di quello che sembrava essere un fucile e una tanica di benzina”. Dopo aver affrontato l’uomo, gli agenti hanno sparato diversi colpi.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi più tardi, le forze di sicurezza hanno ricostruito lo scontro.

“Le uniche parole che gli abbiamo detto sono state ‘getta giù quello che hai in mano’, ovvero la tanica di benzina e il fucile”, ha detto lo sceriffo della contea.

Il sospettato è “morto sul posto”. Nessun agente di polizia è rimasto ferito. Le forze di sicurezza non hanno fornito ulteriori informazioni sull’identità del sospettato, ma hanno mostrato il fucile in una fotografia durante la conferenza stampa.

 

