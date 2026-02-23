Ondate di violenza in tutto il Messico dopo l’uccisione di un narcotrafficante

AgenPress. Il cartello Jalisco New Generation ha scatenato un’ondata di violenza in tutto il Messico, incendiando veicoli, bloccando strade e trasformando la capitale dello stato in una città fantasma dopo che l’esercito ha ucciso il suo potente leader, noto come “El Mencho”

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, è stata la preda più grande che il governo messicano abbia mai esibito nell’ambito degli sforzi dell’amministrazione Trump per reprimere i cartelli. La sua morte ha suscitato una forte reazione da parte del suo cartello Jalisco New Generation, noto con le iniziali spagnole CJNG.

Auto incendiate dai membri del cartello hanno bloccato le strade in quasi una dozzina di stati messicani, lasciando una colonna di fumo che si alzava nell’aria. La capitale dello stato di Jalisco, Guadalajara, si è trasformata in una città fantasma domenica sera, con i civili che si sono rifugiati lì. In seguito, le autorità hanno annunciato di aver sgomberato la maggior parte degli oltre 250 posti di blocco del cartello in 20 stati.

Diversi stati messicani hanno sospeso le lezioni e i governi locali e stranieri hanno intimato ai cittadini di rimanere in casa mentre scoppiavano le violenze.

Oseguera Cervantes, 59 anni, è rimasto ferito domenica durante un’operazione per catturarlo a Tapalpa, Jalisco, a circa due ore di macchina a sud-ovest di Guadalajara, ed è morto mentre veniva trasportato in aereo a Città del Messico, ha dichiarato il Dipartimento della Difesa in un comunicato.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato domenica sera che gli Stati Uniti “hanno fornito supporto di intelligence al governo messicano per contribuire a un’operazione in cui” è stato ucciso Oseguera Cervantes.

“Il presidente Trump è stato molto chiaro: gli Stati Uniti garantiranno che i narcoterroristi che inviano droga mortale nel nostro Paese saranno costretti ad affrontare l’ira della giustizia che meritano da tempo”, ha affermato Leavitt.

L’omicidio di Oseguera Cervantes ha innescato diverse ore di blocchi stradali con veicoli in fiamme, una tattica comunemente usata dai cartelli per bloccare le operazioni militari. I video circolati sui social media mostravano il fumo che si alzava sulla città turistica di Puerto Vallarta, nello stato di Jalisco, e persone che correvano in preda al panico all’aeroporto della capitale dello stato.

Sebbene nessun aeroporto sia stato chiuso, i blocchi stradali stanno influenzando le operazioni delle compagnie aeree e la possibilità dei viaggiatori di raggiungerli, secondo l’ambasciata e i consolati degli Stati Uniti in Messico .

Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli per Puerto Vallarta e ha consigliato ai clienti di non recarsi nei loro aeroporti.

A Guadalajara, veicoli in fiamme hanno bloccato le strade. La seconda città più grande del Messico ospiterà le partite dei Mondiali di calcio di quest’estate.