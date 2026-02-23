type here...

Radio Radicale: Serracchiani, non spegnere un motore di democrazia

Editoria
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Radio Radicale dovrebbe essere messa nelle condizioni di lavorare di più e meglio, e invece siamo all’assurdo che si debba tendere la mano per la sua sopravvivenza. Deve muoversi in primo luogo la Presidente del Consiglio, che aveva personalmente garantito il finanziamento.

Radio Radicale è un forum senza eguali, un motore della democrazia che non si deve spegnere, e la fanno funzionare lavoratrici e lavoratori a rischio del posto”. La deputata e responsabile nazionale Giustizia del Pd Debora Serracchiani interviene dopo che è stato dimezzato il finanziamento della convenzione con Radio Radicale per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

“Si deve rimediare a questo nuovo e insensato blitz in ogni modo, anche – aggiunge la deputata dem – ricorrendo alla possibilità di stipulare accordi anche con Camera e Senato. Comunque non si deve spegnere l’unica emittente che dà voce in esclusiva alle istituzioni, alla politica, alla società, che trasmette non solo i lavori del Parlamento, ma processi, analisi geopolitiche, approfondimenti di cultura storica, preziose rassegne stampa nazionali e dal mondo. E l’archivio – conclude Serracchiani – è una vera biblioteca per la storia di cinquant’anni della Repubblica”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits