San Francesco letteratura e misticismo

AgenPress. Un San Francesco tra letteratura e misticismo nel tempo del religioso è Il Cantico dell’amore di Solfanelli editore in distribuzione da marzo prossimo.

Un viaggio che fa meditare lungo le epoche attraverso esempi, testimonianze e modelli religiosi. “IL CANTICO DELL’AMORE. San Francesco d’Assisi 1226-2026”, edito da Solfanelli, e sarà in distribuzione da marzo 2026, è un mosaico articolato nella sua visione dei capitoli ma omogeneo nella impostazione problematica e propone un piano di incontro con l’opera e il “compiuto” oltre al viaggio del Santo.

Si racconta, a Ottocento anni dalla morte, il viaggio del Santo d’Assisi attraverso riferimenti che hanno caratterizzato il percorso francescano: dalla povertà alla carità, dalla centralità dell’amore al Cantico di frate Sole.

In questo libro ci sono diverse “apparati” di lettura sempre sul filo di una profonda spiritualità che ha posto all’attenzione i numerosi aspetti sia storici che religiosi dall’Occidente all’Oriente.

Un’indagine, a tutto tondo, che pone a confronto un modello letterario che ha contrassegnato la nascita della poesia non solo in “volgare”. Un contesto, quello medievale, oltre lo storicismo ma dentro la ricerca e la conoscenza dei saperi che sono e saranno quelli di un umanesimo cristiano.

Da qui le appartenenze che si sono trasformate in eredità e ancora oggi sono sui nostri passi.

I contributi presenti nel volume sviluppano un viaggio mistico in una Europa afflitta da contraddizioni e che in San Francesco trovano un punto di riferimento anche per l’uomo del nostro tempo. Dunque, religiosità e carisma, letteratura e metafisica, antropologia e fede: indicazioni sulle quali poter riflettere e meditare fuori da ogni schematismo relativista e chiaramente laicista. San Francesco è il Santo nella Tradizione.

Gli studiosi che hanno offerto il loro pensare sono: Maria Teresa Alfonso, Arianna Angeli, Micol Bruni, Floriano Cartanì, Antonetta Carrabs, Marilena Cavallo, Franca De Santis, Maria Grazia Destratis, Tonino Filomena, Alberico Guarnieri, Pasquale Guerra, Roberta Mazzoni, Annarita Miglietta, Marino Pagano, Ippolita Caterina Patera, Giovanna Pezzillo, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Patrizia Tocci, Maria Stella Tonti, Matilde Tortora, Cristiano Vignali.

Il lavoro si apre, oltre che con la presentazione della curatrice Franca De Santis e il saggio introduttivo del coordinatore scientifico Pierfranco Bruni, con uno scritto “mistico” di suor Pierpaola Nistri, Madre Badessa del Convento di Santa Chiara delle Clarisse di Grottaglie, che ha realizzato, per questo testo, l’immagine di copertina (una originale icona di forte impatto religioso).

Il tempo della religiosità, in questo testo, scava in ogni lettore e offre una visione singolare sulla vita, sulle opere, sull’esempio, sulla testimonianza di San Francesco d’Assisi. Un viaggio tra letteratura, sacralità e mistero nel mondo contemporaneo la cui tradizione è un profondo canto religioso tra il sacro ontologico e il mistero cristiano e metafisico.