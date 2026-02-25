Quindici Stati americani fanno causa al governo per la politica sulla vaccinazione infantile

AgenPress. Quindici Stati americani, controllati dai democratici, hanno annunciato che faranno causa all’amministrazione del presidente repubblicano Donald Trump, contestando la riduzione del numero di vaccini raccomandati per i bambini da lui attuata, una politica che hanno definito non scientifica.

Con questa riforma, decisa dal ministro della Salute Robert Kennedy, noto oppositore dei vaccini,

Sette vaccini precedentemente raccomandati per i bambini negli Stati Uniti non sono più inclusi nell’elenco, escludendo solo quei bambini considerati appartenenti a gruppi ad alto rischio.

La nuova politica riguarda i vaccini contro l’influenza, l’epatite A e B, il COVID-19, il meningococco (che causa la meningite), il virus respiratorio sinciziale (VRS) e il rotavirus, che causa la gastroenterite.

Tuttavia, negli Stati Uniti continuano a essere raccomandati più di dieci altri vaccini per tutti i bambini.

Il Segretario della Salute e il governo “stanno prendendo in giro decenni di ricerca scientifica, sfidando esperti sanitari credibili e rischiando di mettere a dura prova le risorse statali e di far ammalare i bambini americani”, ha affermato durante una conferenza stampa il procuratore generale della California Rob Bonda, che sta guidando il processo insieme al suo omologo dell’Arizona, Chris Mays.

Quando la riforma è stata annunciata il mese scorso, l’amministrazione Trump l’ha giustificata sostenendo che era in linea con le politiche vaccinali di altri stati, in particolare citando l’esempio della Danimarca.

Ma la modifica del calendario vaccinale infantile americano sta suscitando preoccupazione in gran parte della comunità medica, soprattutto perché la Danimarca è un piccolo Paese, con un sistema sanitario pubblico e centralizzato, che garantisce l’accesso universale alle cure e previene la diffusione delle malattie.

Situazioni che non hanno nulla a che vedere con quelle degli Stati Uniti, dove il sistema sanitario, in gran parte privatizzato, ha prestazioni molto peggiori rispetto a quelle dei paesi del Nord Europa.

“Copiare il programma vaccinale della Danimarca senza copiare anche il sistema sanitario danese non offre più opzioni alle famiglie, ma lascia semplicemente i bambini senza protezione contro malattie gravi”, ha affermato Chris Mays durante la conferenza stampa.