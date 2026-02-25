Trump: “L’America sta entrando in una età dell’oro”, ma i sondaggi mostrano scetticismo da parte degli elettori

AgenPress. Dichiarando “una svolta epocale”, il presidente Donald Trump ha offerto, nel suo discorso sullo stato dell’Unione, una versione della posizione dell’America che contrasta con la percezione dell’elettorato.

Indossando una cravatta rossa con una spilla a forma di bandiera sul risvolto del suo abito blu navy e parlando a una sessione congiunta del Congresso nella Camera dei Rappresentanti, Trump ha elencato una serie di statistiche e politiche a sostegno della sua opinione secondo cui la nazione è “tornata più grande, migliore, più ricca e più forte che mai” – un'”età dell’oro dell’America”.

“Un’economia in piena espansione”, ha affermato Trump all’inizio del suo discorso da record di 1 ora e 47 minuti, “sta prosperando come mai prima d’ora”.

Ha promesso di mantenere i dazi unilaterali sui beni esteri nonostante una decisione sfavorevole della Corte Suprema , promettendo che “questi potenti dazi, salva-paese e tutela della pace, rimarranno in vigore in base a statuti giuridici alternativi pienamente approvati e testati”. Quattro giudici , tra cui tre che hanno votato per quella che ha definito “una sentenza molto infelice”, erano presenti in aula per il discorso di Trump. Ha affermato che le imposte, che la maggior parte degli economisti ritiene siano pagate principalmente dagli americani, alla fine sostituiranno l’imposta sul reddito.

Trump ha promosso politiche popolari nel suo controverso taglio delle tasse del 2025, dall’eliminazione delle tasse sulle mance per i lavoratori dipendenti ai veicoli di investimento per i neonati soprannominati “conti Trump”.

“Con modesti contributi aggiuntivi”, ha affermato Trump, “i conti potrebbero arrivare a 100.000 dollari o più entro il momento in cui i ragazzi compiono 18 anni”.

Ma gli americani dichiarano ai sondaggisti, sondaggio dopo sondaggio, di non essere soddisfatti dell’economia a 13 mesi dall’inizio della seconda presidenza di Trump. Né la maggior parte di loro approva la sua gestione dell’altro pilastro fondamentale del suo programma, la campagna di deportazioni di massa, né il lavoro complessivo svolto nello Studio Ovale.

Resta da vedere se le dichiarazioni di Trump influenzeranno gli elettori, che dovranno valutare se concedergli altri due anni con un Congresso repubblicano.