Claudia Conte a Sanremo con due opere tra impegno sociale e rinascita

Dal 2 marzo in libreria il nuovo romanzo Dove nascono i silenzi.

Il 26 e 27 febbraio doppio appuntamento al Palafiori e a Casa Sanremo

AgenPress. Sanremo diventa palcoscenico di riflessione civile e culturale con Claudia Conte, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, che presenta due opere accomunate da un forte impegno sociale: La voce di Iside e il nuovo romanzo Dove nascono i silenzi, in uscita dal 2 marzo per Fall in Lov.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 15:30 al Palafiori di Sanremo, dove sarà presentato ufficialmente La voce di Iside, libro che affronta il tema della solidarietà come strumento di guarigione interiore e rinascita personale.

Un’opera intensa e attuale che pone al centro il valore del dono e dell’empatia come risposta concreta al disagio giovanile. Come recita una delle frasi simbolo del volume:

“La solidarietà è la medicina che cura l’anima, poiché nel darci agli altri troviamo la vera guarigione di noi stessi.”

All’incontro interverranno autorevoli esponenti del mondo istituzionale e medico:

• il Sen. Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato

• il Dr. Giorgio Costa, Presidente del Panathlon Italia

• il Dr. Fabio Costantino, cardiologo e ideatore del progetto Cardiosecurity

• il Dr. Maurizio Mancianti, Presidente Commissione Sanità Panathlon Italia

L’evento sarà un momento di confronto sui temi della solidarietà, della salute e dell’impegno sociale, valori che attraversano l’intera produzione dell’autrice.

Il giorno successivo, 27 febbraio a Casa Sanremo, Claudia Conte presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo Dove nascono i silenzi, disponibile dal 2 marzo in formato cartaceo su Amazon.

Il libro affronta con forza narrativa e sensibilità temi di drammatica attualità: la violenza sulle donne – spesso consumata all’interno delle relazioni affettive – le dinamiche di controllo economico e psicologico, il bullismo e le fragilità adolescenziali che crescono nel silenzio di conflitti familiari irrisolti.

In Italia, nel 2025, sono stati registrati 97 femminicidi, di cui 85 in ambito familiare e 62 commessi da partner o ex partner; solo il 58% delle donne possiede un conto corrente personale. Secondo Telefono Azzurro, sono stati rilevati 181 casi di bullismo e 24 di cyberbullismo, mentre oltre due ragazzi su tre tra gli 11 e i 19 anni hanno subito almeno un episodio offensivo o violento.

Al centro della narrazione una famiglia apparentemente ordinaria: Carmela, madre affettuosa ma segnata da rinunce e silenzi; Salvatore, padre autoritario; Eugenio e Iside, figli cresciuti in un clima di tensione trattenuta. Un evento improvviso incrina l’equilibrio familiare e costringe tutti a confrontarsi con verità rimaste sommerse troppo a lungo.

Il romanzo esplora la violenza domestica non solo come atto estremo, ma come processo fatto di microviolenze, umiliazioni e dipendenze. I silenzi degli adulti diventano terreno fertile per le insicurezze dei più giovani, mentre bullismo e disagio emergono come sintomi di una fragilità collettiva che richiede ascolto e responsabilità.

Arricchito dalla prefazione di Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, e dal contributo di Monsignor Antonio Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale Campana, il volume è realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale su Bullismo e Disagio Giovanile, di Federformazione e in collaborazione con il Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA.

Alla presentazione del 27 febbraio interverranno, oltre all’autrice, l’On. Gimmi Cangiano, componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, e il Sen. Gianni Berrino, impegnato nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Claudia Conte, da sempre attiva nella difesa dei diritti umani e nella promozione della cultura della legalità, è Portavoce Ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile e conduce su Rai Radio 1 “La mezz’ora legale”. Direttrice artistica del Ferrara Film Festival, nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Personalità Europea – Oscar dei Giovani in Campidoglio (2019), il Premio Eccellenze Italiane al Senato (2021) e il Premio Remind “Buone Pratiche Comunicare l’Europa” al Parlamento Europeo (2025).

Con questi due appuntamenti a Sanremo, Claudia Conte propone un percorso coerente che unisce denuncia e speranza, responsabilità collettiva e rinascita personale, riportando al centro del dibattito pubblico il valore dell’ascolto, della solidarietà e dell’educazione come strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole.