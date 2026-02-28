Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran è morto

AgenPress. La testata Iran International afferma che la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è stata uccisa negli attacchi aerei: insieme a lui sono morti alti funzionari del Ministero dell’intelligence iraniano.

Le voci si sono diffuse rapidamente online, alimentate dall’assenza pubblica del leader religioso e politico e da presunte informazioni provenienti da ambienti dell’opposizione iraniana all’estero.

In una dichiarazione, il primo ministro israeliano Netanyahu ha affermato che l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran di oggi “porterà alla vera pace”, inoltre aggiunge che la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei è morto.

Channel 12 riporta che al primo ministro Benjamin Netanyahu è stata mostrata anche un’immagine del corpo.