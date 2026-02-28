type here...

Giornata Malattie Rare, Schillaci: L’Italia è un modello, continueremo a lavorare per diagnosi precoci e farmaci innovativi

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. “Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle Malattie Rare, un’occasione di sensibilizzazione e di attenzione verso i 2 milioni di italiani affetti da queste patologie. In questi anni abbiamo compiuto significativi passi avanti, a partire dall’approvazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare e il riordino della Rete.
Un impegno che è proseguito con l’ampliamento degli screening neonatali a ulteriori patologie rare nei LEA, che stiamo aggiornando, e con lo stanziamento di fondi anche nell’ultima Legge di bilancio per potenziare la diagnosi precoce.
L’Italia è un modello nella gestione delle malattie rare, ma c’è ancora tanta strada da fare affinché questi pazienti abbiano accesso a diagnosi tempestive e certe e a farmaci innovativi per garantire sempre di più una maggiore qualità di vita”.
È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits