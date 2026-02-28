Giornata Malattie Rare, Schillaci: L’Italia è un modello, continueremo a lavorare per diagnosi precoci e farmaci innovativi

AgenPress. “Il 28 febbraio si celebra la Giornata mondiale delle Malattie Rare, un’occasione di sensibilizzazione e di attenzione verso i 2 milioni di italiani affetti da queste patologie. In questi anni abbiamo compiuto significativi passi avanti, a partire dall’approvazione del Piano Nazionale delle Malattie Rare e il riordino della Rete.

Un impegno che è proseguito con l’ampliamento degli screening neonatali a ulteriori patologie rare nei LEA, che stiamo aggiornando, e con lo stanziamento di fondi anche nell’ultima Legge di bilancio per potenziare la diagnosi precoce.

L’Italia è un modello nella gestione delle malattie rare, ma c’è ancora tanta strada da fare affinché questi pazienti abbiano accesso a diagnosi tempestive e certe e a farmaci innovativi per garantire sempre di più una maggiore qualità di vita”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.