Israel Katz: “Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran”

AgenPress. Secondo un annuncio del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, stamattina Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran.

Katz ha dichiarato lo stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese. Ha affermato che l’attacco aveva lo scopo di “rimuovere le minacce” contro lo Stato di Israele.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver attivato le sirene antiaeree in tutto il Paese “per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili contro Israele” come rappresaglia.

L’attacco, che segue la guerra aerea di 12 giorni tra Israele e Iran nel mese di giugno, fa seguito ai ripetuti avvertimenti di Stati Uniti e Israele che avrebbero colpito nuovamente se l’Iran avesse portato avanti i suoi programmi nucleari e missilistici balistici.