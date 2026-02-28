type here...

Israel Katz: “Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran”

Primo PianoSpeciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo un annuncio del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, stamattina Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran.

Katz ha dichiarato lo stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese. Ha affermato che l’attacco aveva lo scopo di “rimuovere le minacce” contro lo Stato di Israele.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver attivato le sirene antiaeree in tutto il Paese “per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili contro Israele” come rappresaglia.

L’attacco, che segue la guerra aerea di 12 giorni tra Israele e Iran nel mese di giugno, fa seguito ai ripetuti avvertimenti di Stati Uniti e Israele che avrebbero colpito nuovamente se l’Iran avesse portato avanti i suoi programmi nucleari e missilistici balistici.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits